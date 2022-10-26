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Силкин считает, что Тюкавину сейчас нет смысла уходить из «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением, что нападающему московского клуба Константину Тюкавину не стоит переходить в другою команду.

«Кто может уйти в аренду во время зимнего трансферного окна? В последнее время в таком ключе говорят о Тюкавине. Я думаю, что не надо ему никуда дергаться, потому что ему нужно доказывать свою состоятельность здесь, в команде. У нас были случаи с Соловьевым, Ташаевым. Где эти ребята сейчас? Никто не знает. Хотя на тот момент это были игроки основного состава, которых регулярно ставили в основу. Костя — воспитанник клуба, болельщики к ним относятся более тепло. С его стороны нет смысла сейчас уходить. Тем более он молодой парень, и место ему в составе никто обеспечить не может. Ты находишься в своем клубе, тут твои болельщики — доказывай своей игрой, доказывай на каждой тренировке своим старанием, созданием опасных моментов, забиванием голов, и все встанет на свое место. Конкуренцию легко он сможет выдержать», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что желание Тюкаваина покинуть клуб могло возникнуть, потому что, когда молодые футболисты начинают играть, у них большая мотивация, но как только они начинают ощущать себя игроками основного состава, у них что-то надламывается. По его слова, в такие моменты ни в коем случае нельзя вешать нос и продолжать работать.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за «Динамо» 17 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/silkin-schitaet-chto-tyukavinu-neobhodimo-ostatsya-i-borotsya-za-mesto-v-osnove-dinamo

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ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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