Силкин считает, что у «Динамо» есть шансы бороться за медали с российским тренером

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на информацию о том, что сербский специалист Марко Николич не возглавит бело-голубых.

«Мне то что? Не возглавит и не возглавит. Руководство «Динамо», наверное, очень рассчитывало на Николича. Я не знаю, зачем они продолжают приглашать иностранных тренеров. Отличный пример в «Локомотиве». Галактионов — качественный тренер. За серебро в России кто борется? Федотов, Карпин. Семак уже пятый раз чемпион. Надо на пост главного тренера своих приглашать. Готов ли я возглавить «Динамо»? Со мной никто не связывался, но это не телефонный разговор. Есть, что обсудить с руководством. Поймите, чемпионами становятся не футболисты и тренеры, а вся структура. «Динамо» будет бороться за медали, когда пригласят нашего тренера», — цитирует Силкина Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация, что Николич подписал соглашение с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ на один год.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов. На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков.