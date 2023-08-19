Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:29

Силкин считает, что в «Динамо» у Карраскаля останутся те же проблемы, что и в ЦСКА

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в московский клуб.

«Если у игрока проблемы есть, то они и останутся. Мы уже проходили это с нашими игроками. Карраскаль мне нравится. Он техничный, неплохой игрок. Но сам факт его прихода говорит о том, что команда должна под него подстраиваться, играть на него. А в «Динамо» очень много перспективных игроков. Я не знаю, сработаются они или нет. Очень трудно говорить об этом, потому что неизвестно, кто начнет капризничать, кто нормально это воспримет. И молодежь «Динамо», она уже второй год там, они обрастают амбициями, им чего-то хочется. Но при всех делах они пока что не так прогрессируют, как они начали. Но когда они играют слаженно, то похоже на игру», — сказал Силкин «СЭ».

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.

Сергей Силкин
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Попов: «Дзюбу околофутбольные моменты только подстегивают»
«Спартак», «Зенит», а потом опять «Спартак»! Угадай футболиста по карьерному пути
Деменко оценил шансы «Краснодара» на титул
Деменко: «Жду, что матч «Спартак» — «Зенит» будет с обилием голов»
Деменко: «Спартак» сейчас — грозная сила»
Полузащитник «Крыльев» Гарре из-за травмы выбыл на три недели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Зенит» и другие матчи 5-го тура

ЦСКА ожидает прибытия Давилы к игре с «Оренбургом»