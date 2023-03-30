Силкин: «Все уже знают, как действовать против Захаряна»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Думаю, в игре Арсена нет спада, просто сейчас все уже знают, как против него нужно действовать. Он игрок сборной, лидер команды, но сейчас ему просто перестали давать пространство. Захаряну есть куда прибавлять, работы много. РПЛ — не потолок, если он хочет чего-то добиться, то ему нужно очень упорно работать. Если будет прогрессировать, то, конечно, он попадет в хорошую команду», — приводит слова Захаряна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.