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Сегодня, 04:34

Силкин о составе «Динамо»: «Нахрена им столько иностранцев, не понимаю»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» (4:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Игра мне не понравилась вообще, им просто повезло, что Макаров и Гагнидзе забили в самой концовке. Сейчас «Динамо» на первом месте по количеству иностранцев в составе — нахрена их столько? Этого мне не понять. Футбол, который ставит Личка, не внушает доверия», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 16 очками после 8 туров.

Источник: РБ Спорт

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