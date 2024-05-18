Силкин считает, что «Зенит» не оступится в игре с «Ахматом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

Игра пройдет 19 мая в Грозном. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

«Я думаю, что «Зенит» будет бороться до конца и легко одолеет «Ахмат». Как по мне, чемпион определится в Краснодаре. Им станет «Динамо» или «Зенит», — сказал Силкин «СЭ».

В субботу, 18 мая, «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в домашнем матче 29-го тура РПЛ — 4:1.

На данный момент бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от столичной команды на 5 очков. Третьим идет «Краснодар» (50).

(Константин Передерий)