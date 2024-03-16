Силкин считает, что «Зенит» снова станет чемпионом

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил состояние команды в текущем сезоне.

«Пока команда выглядит хорошо, так же, как и осенью показывает яркую игру в атаке, но в обороне все равно есть проблемы. В Кубке против «Зенита» считаю, «Динамо» сыграли не очень, после 20-й минуты «Зенит» уже все решил для себя в матче, а динамовцы не могли ничего сделать с этим. Что касается чемпионства, «Динамо» в гонке, но «Зенит» все равно станет чемпионом», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» (40 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (39) идет вторым, «Динамо» (38) — третьим.