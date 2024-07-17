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Сегодня, 07:33

Силкин считает Кордобу топ-игроком РПЛ

Виктория Кравченко
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Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба игрок высокого уровня, это топ-футболист для нашего чемпионата. Он в одиночку может решить эпизод. Если он уйдет, то это будет огромной потерей для «Краснодара». Даже не знаю, кем они заменят его. Вряд ли они найдут футболиста такого же уровня», — сказал Силкин «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кордоба провел за «быков» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. В команде он выступает с 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
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