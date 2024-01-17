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Сегодня, 00:33

Силкин считает, «Краснодару» нужны опытные игроки для борьбы с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Силкин рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы продолжить борьбу с «Зенитом» в весенней части чемпионата.

«Краснодару» нужно укреплять команду, хотя надо признать, что подбор игроков у них хороший. Но чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», нужны опытные игроки. Им не помешают один или два качественных иностранца. Это еще хорошо, что они сохранили Алонсо и Кордобу», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — на второй строчке (36 очков).

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-krasnodaru-nuzhny-opy-tny-e-igroki-chtoby-prodolzhit-bor-bu-s-zenitom/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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