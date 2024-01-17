Силкин считает, «Краснодару» нужны опытные игроки для борьбы с «Зенитом»

Известный российский тренер Сергей Силкин рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы продолжить борьбу с «Зенитом» в весенней части чемпионата.

«Краснодару» нужно укреплять команду, хотя надо признать, что подбор игроков у них хороший. Но чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», нужны опытные игроки. Им не помешают один или два качественных иностранца. Это еще хорошо, что они сохранили Алонсо и Кордобу», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — на второй строчке (36 очков).