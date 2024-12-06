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Сегодня, 18:46

Силкин считает Лунева безальтернативным вариантом в «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре вратаря Андрея Лунева.

«Думаю, что Лунев — это безальтернативный вариант на позицию основного вратаря в «Динамо». Лещуку и Кудравцу чисто физически трудно с ним конкурировать, потому что это голкиперы совершенно разного уровня. Но Лунева для этого же и брали. Сейчас он снова в форме и борется за место в сборной России. На данный момент Андрей точно сильнее других вратарей в «Динамо», — цитирует Силкина Legalbet.

В этом сезоне 33-летний голкипер провел за «Динамо» 15 матчей, в которых пять раз отыграл «на ноль».

Источник: legalbet.ru
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Андрей Лунев
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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