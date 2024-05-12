Силкин: «Сейчас петербуржцы однозначно не в форме»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«У каждого претендента на золотые медали были свои прибамбасы по ходу сезона. «Зенит» неважно начал чемпионат, растерял много очков, потом набрал форму, которую затем снова растерял. Сейчас петербуржцы однозначно не в форме, поэтому последние потери очков сине-бело-голубых не случайны», — сказал Силкин Legalbet.

После 28-ми туров РПЛ «Зенит» с 51 очком занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Динамо» на два балла.