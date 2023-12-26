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Сегодня, 13:45

Силкин: «Во второй части сезона «Динамо» даст жару»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре бело-голубых в РПЛ и оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.

«Пауза для «Динамо» очень не вовремя, так как они были на ходу. В последних матчах они показали игру, которая может дать результат. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. В «Динамо» провели хорошую работу на трансферном рынке — пришли сильные футболисты. Думаю, во второй части сезона «Динамо» даст жару», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-poboretsya-za-chempionstvo-oni-dadut-zharu-vo-vtoroj-chasti-sezona/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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