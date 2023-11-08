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РПЛ

Сегодня, 18:39

Силкин: «Краснодар» поборется за чемпионство, это тренерская команда»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением об игре «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

5 ноября «быки» обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1.

«Краснодар» молодцы, снова вернулись на победные рельсы. У них был небольшой спад, но теперь игра снова наладилась. Видно, что это тренерская команда, все футболисты четко следуют указаниям Ивича. Мне кажется, «Краснодар» поедет с большим желанием обыграть «Зенит». Они поборются за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре «быки» на выезде сыграют против «Зенита». Матч пройдет 11 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-krasnodar-poboretsya-za-chempionstvo-e-to-trenerskaya-komanda/
Сергей Силкин
ФК Зенит
ФК Краснодар
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