Силкин: «Динамо» становится все дальше от футбола»

Сегодня, 11:25
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с клубом медиалиги «Амкал» (2:3).
«Смотрел матч «Динамо» с «Амкалом», и ощущения у меня не очень. Для чего за «Динамо» вышли актер и девочка? Я не понимаю эти вещи. Если это спорт, то он должен оставаться спортом, а не какая-то смесь. Игрокам тоже трудно настроиться на такой матч. «Динамо» становится все дальше от футбола из-за такого. Проводят никому не нужные матчи, а люди за это деньги заплатили, хотели увидеть зрелище», — цитирует Силкина Legalbet.
Встреча «Динамо» и «Амкала» состоялась в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу медийной команды.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)