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Сегодня, 16:41

Силкин выступил против выдачи российских паспортов иностранным футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«На данный момент, может, и хорошо, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, но я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным игрокам. Надо воспитывать своих футболистов, и тогда не надо будет ничего никому выдавать. Проблема в детско-юношеском футболе, раз приходится натурализовывать бразильцев? А что мешает решить эту проблему? Футбол невозможно развивать отдельно от других структур в стране», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ya-protiv-togo-chtoby-vy-davat-pasporta-rf-inostranny-m-futbolistam/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
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