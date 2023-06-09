Силкин: «Я не особо следил за чемпионатом России в этом году, АПЛ интереснее»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что чемпионат России по футболу ему мало интересен.

«Я особо не следил за чемпионатом России в этом году. Мало матчей видел. Чемпионат мне стал мало интересен. Сразу было очевидно, что чемпионом станет «Зенит», а борьбы особой не предвидится. Наверное, поэтому. К тому же в последние годы я насмотрелся чемпионата Англии. Вы же понимаете, что там совсем другой футбол. Уровень чемпионата намного сильнее нашего, поэтому интереснее», — цитирует Силкина legalbet.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом России пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА. Бронзовые медали завоевал «Спартак».

Победителем АПЛ третий год подряд становится «Манчестер Сити». Вторым финишировал «Арсенал», третьим — «Манчестер Юнайтед».