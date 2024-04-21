Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:51

Силкин: «Провал вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки. Вряд ли что-то изменится»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Пари НН» (4:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Серьезно отнеслись к игре. Первый гол забили и уже сопернику, чтобы победить, надо было забивать два. Команда уверенно играла, могла забить и больше четырех голов. Жалко, что после зимнего перерыва они хорошо начали, а потом провал, который вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки. И вряд ли что-то изменится, отрыв очень большой», — сказал Силкин «СЭ».

Игроки &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Идеальный матч «Динамо» в Нижнем: первая крупная победа в РПЛ при Личке, Тюкавин — лидер по «гол+пас»

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 очков.

«Пари НН» идет 10-м (28 очков). Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

(Софья Грецкая)

Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года
«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ
Баранник считает, что у «Зенита» самые реальные шансы на чемпионство из-за нестабильности конкурентов
«Зенит» — «Оренбург»: хозяева выигрывают после первого тайма
Клаудиньо забил 20-й гол «Зенит»
Федотов заявил, что в ЦСКА готовят смену Акинфееву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Силкин считает неоправданным пенальти в ворота «Динамо»: «Комментатор выпросил»

Детский тренер Дзюбы: «Артем потихоньку заканчивает карьеру. Вижу его на телевидении»