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Сегодня, 14:21

Силкин заявил, что форвард «Динамо» Тюкавин перестал стараться

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что думает о форварде Константине Тюкавине.

«Тюкавин очень рано подумал, что стал готовым игроком, видимо, его окружение такого же мнения. Он перестал выкладываться, стараться. Оттуда и пошли разговоры с его стороны, что партнеры не такие, так нельзя себя вести молодому игроку. Жаль, что рядом с ним нет правильных людей. Костя — талантливый пацан, но ему нужно пахать и работать, а не про партнеров рассказывать. Пахать даже больше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В этом сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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