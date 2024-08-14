Силкин заявил, что форвард «Динамо» Тюкавин перестал стараться

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что думает о форварде Константине Тюкавине.

«Тюкавин очень рано подумал, что стал готовым игроком, видимо, его окружение такого же мнения. Он перестал выкладываться, стараться. Оттуда и пошли разговоры с его стороны, что партнеры не такие, так нельзя себя вести молодому игроку. Жаль, что рядом с ним нет правильных людей. Костя — талантливый пацан, но ему нужно пахать и работать, а не про партнеров рассказывать. Пахать даже больше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».