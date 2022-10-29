Сегодня, 20:20
Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ (6:1).
«Гогниев — южный человек. Они там все вспыльчивые. Его команда совсем не играет. Если взять результат матча с «Динамо», то у «Химок» плачевная ситуация. Не знаю, что происходит в подмосковной команде. На «Динамо» было приятно смотреть. Те ребята, которые вышли на замену и боролись до конца. Поведение тренера — это проблема «Химок». В клубе что-то нездоровое происходит. Рад за то, что «Динамо» с такими командами стало набирать очки. Очень важно, что бело-голубые серьезно отнеслись к игре. Им надо уже что-то делать. С такими неудовлетворительными результатами и игрой, «Химки» не задержаться в РПЛ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.
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