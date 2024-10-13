Силкин заявил, что РПЛ нужен новый чемпион

Российский тренер Сергей Силкин признался, что хочет увидеть нового чемпиона России. Последние шесть лет трофей завоевывает «Зенит».

«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо. Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие — они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар», у которого 27 баллов.