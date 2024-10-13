Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

Силкин заявил, что РПЛ нужен новый чемпион

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Сергей Силкин признался, что хочет увидеть нового чемпиона России. Последние шесть лет трофей завоевывает «Зенит».

«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо. Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие — они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар», у которого 27 баллов.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Соболенко стала победительницей турнира WTA в Ухане
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Байрамян — о последних результатах «Ростова»: «Как тут можно говорить про хорошее?»
«Кто на что учился в детстве». Новый яркий спич Глушенкова — о высоких зарплатах футболистов
Глушенков — о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился»
Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что перерыв в РПЛ может повредить команде
Тихонов: «Мне нравится «Спартак» Станковича, но не место в таблице»
Боярский: «Зенит» так просто не сломаешь. Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в РПЛ»
Сегодня
Вчера
Неделя