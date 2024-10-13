Силкин заявил, что РПЛ нужен новый чемпион

Сегодня, 18:23
Российский тренер Сергей Силкин признался, что хочет увидеть нового чемпиона России. Последние шесть лет трофей завоевывает «Зенит».
«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо. Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие — они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».
После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар», у которого 27 баллов.