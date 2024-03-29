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29 марта, 18:40

Силкин заявил, что уход Паршивлюка не будет потерей для «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о будущем крайнего защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.

«Трудно говорить, заслуживает ли Паршивлюк продления контракта с «Динамо». Это надо спрашивать у тренера, рассчитывает ли он на него. Да, Сергей — один из лидеров, но он не все матчи играет. К этому-то как относиться? Не знаю, хороший ли он игрок для ротации. Думаю, если Паршивлюк уйдет, то это не будет потерей. В основном составе же он не играет. Это не тот футболист, без которого нельзя представить «Динамо», например, как без Тюкавина. Но если тренер скажет, что Паршивлюк нужен, то его продлят, а если не скажет, то не будут», — цитирует Силкина Legalbet.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В этом сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей за московскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: Legalbet
Сергей Паршивлюк
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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