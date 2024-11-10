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Сегодня, 23:00

Силкин заявил, что вратарская линия «Динамо» стала лучше после прихода Лунева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубые стали сильнее после прихода голкипера Андрея Лунева.

«В прошлом сезоне у Лещука были результативные ошибки. В частности, в матчах со «Спартаком». Воспитанник не имеет права допускать такие ошибки в играх с принципиальными соперниками. Но вратарская линия «Динамо» стала лучше с прошлого сезона. Лунев вселил какую-то надежность в игроков», — цитирует Силкина Metaratings.

32-летний Лунев перешел в «Динамо» летом этого года. С того момента он провел за бело-голубых 14 матчей, пропустил 16 мячей и четырежды отыграл на ноль.

Источник: Metaratings
Андрей Лунев
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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