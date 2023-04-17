Силкин заявил, что Йоканович не может правильно расставить игроков «Динамо» на поле

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Славиши Йокановича на посту главного тренера бело-голубых.

«Сложно оценить работу Йокановича в «Динамо», все очень скомкано как-то. Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле, отсюда и нестабильность в игре. Нет порядка на поле, а это главное. Все зависит от тренера, он не справляется с этим. Посмотрим, где команда завершит этот сезон. Очки она вроде бы набирает, но поставленной игры нет. Я не думаю, что «Динамо» будет в тройке. Конкуренты сейчас прибавили», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 39 очков. 22 апреля москвичи сыграют на выезде с «Зенитом».