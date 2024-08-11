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Сегодня, 13:10

Силкин заявил, что зарубежных тренеров РПЛ нужно заставлять учить русский язык

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что тренеры-иностранцы в РПЛ должны учить русский язык.

«Считаю, что во главу угла надо ставить изучение языка. Они же приехали в Россию денег заработать, значит, должны что-то делать и помимо футбола. Надо заставлять учить русский. В Европе же они учат языки стран, в которые приезжают. Пускай уважают нашу страну! Им деньги налогоплательщики отдают. Надо что-то знать и о стране. Не знаю насчет истории России, но хотя бы историю клубов, в которых они работают», — цитирует Силкина Legalbet.

На данный момент в РПЛ работают 6 иностранных тренеров: чех Марцел Личка («Динамо»), сербы Марко Николич (ЦСКА), Деян Станкович («Спартак») и Саша Илич («Пари НН»), а также испанцы Давид Деограсия («Оренбург») и Франк Артига («Химки»).

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
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