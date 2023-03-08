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Сильванус Нимели: «Если честно, то уходил я из «Спартака» с болью в душе»

Сильванус Нимели.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели вспомнил обстоятельства ухода из российской команды. 24-летний либерийский футболист не понимает, зачем приглашали легионеров во вторую команду красно-белых.

«Если честно, то уходил я из «Спартака» с болью в душе. Я делал всё, что мог, выкладывался, чтобы попасть в основу... Если ничего не путаю, то я единственный легионер, который отыграл больше сотни матчей за «Спартак-2». Мне было очень грустно покидать этот клуб, но это жизнь, и я стараюсь помнить только хорошее. Я ни в коем случае никого не виню и не держу зла.

Зачем «Спартак» приглашал легионеров во вторую команду? Я и сам до конца не понял. Уже через полгода, как мы пришли, Сакала сказал мне, что хочет уйти, потому что не получил шанса в первой команде. Мы остались вдвоем с Самбу, потом он тоже ушёл. Может быть, клуб видел в нас какую-то перспективу и хотел в будущем продать нас с выгодой. Возможно, в этом была главная цель, а не в том, чтобы сделать из нас игроков основы", — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Нимели является игроком узбекского «Сурхана». Форвард играл за «Спартак-2» с 2017-го по 2021 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/nimeli-ukhodil-iz-spartaka-s-bolyu-v-dushe-do-konca-ne-ponyal-pochemu-klub-priglashal-legionerov-vo-vtoruyu-komandu-233772/
Сильванус Нимели
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
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