0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:02

Экс-форвард «Спартака» Нимели: «Игнатов запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зидана»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели высказался о самом талантливом игроке второй команды во времена его выступлений.

«Самый талантливые игроки? На первом месте я, потом Сакала и Самбу (смеется). А если серьезно, то там было много отличных ребят: Илья Гапонов, Миша Игнатов, Дима Маркитесов, Саша Руденко. Руда был просто нереально крут! А Игнатов мне запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зидана. Еще были братья Шитовы, которые меня впечатлили, хотя им было, наверное, по 16-17 лет, когда они пришли в «Спартак-2» из дубля. Андреа Романьоли — отличный голкипер и человек», — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы, провел 109 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами. Форвард сыграл один матч в РПЛ за главную команду и получил медаль за победу «Спартака» в Суперкубке России 2017 года.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий выступает за «Сурхан» в чемпионате Узбекистана.

Источник: Metaratings
Сильванус Нимели
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Блогер Лерчек и ее муж прокомментировали «Известиям» уголовное дело
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит»

Сергей Карасев: «Я за открытость. С удовольствием объяснил бы какие-то моменты»