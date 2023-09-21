Сильянов: «Были разговоры с Карпиным о том, чтобы я остался в «Ростове». Но он понял мое решение»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов объяснил, почему этим летом решил вернуться в московский клуб из «Ростова».

«Я хотел вернуться в «Локомотив». У меня в Москве семья, я сам — москвич. Клуб был заинтересован, поэтому я вернулся. «Ростов» хотел меня оставить. Были разговоры с Карпиным о том, чтобы я остался. Мне все нравилось, но я объяснил свое решение. Карпин меня понял», — цитирует Сильянова Sport24.

С января 2022 года по июнь 2023 защитник находился в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 22-летний футболист провел 5 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в восьми турах.