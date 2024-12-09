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Сегодня, 11:34

Сильянов считает, что в концовке первой части сезона у «Локомотива» немного пропал фарт

Камила Абдурахманова
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что у команды в конце сезона «пропал фарт».

«Согласен, что концовка первой части сезона чуть смазалась. В чем причина? Может, чуть-чуть где-то фарт пропал, где-то, может, подсели морально и физически. Закономерен ли результат в матче с «Краснодаром»? Учитывая нашу самоотдачу, как все бились, я считаю, для нашей команды — да, закономерен», — сказал Сильянов «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает пятое место, имея в активе 35 очков. Лидером чемпионата России стал «Краснодар», набравший 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Сильянов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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