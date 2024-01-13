Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Симонян поздравил Романцева с 70-летием: «Никто не перебьет заслуги Олега Ивановича в чемпионате и Кубке»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поздравил Олега Романцева с прошедшим 70-летием.

«Дорогой Олег Иванович, дорогие друзья, легко и тем не менее сложно говорить о таком выдающемся человеке, как Олег Иванович. Заслуг перед «Спартаком» и отечественным футболом у него море. От всей души поздравляю дорогого Олега Ивановича с юбилеем. Низкий поклон и благодарность конечно же не только от меня, но и от моего поколения, спартаковцев, которые выигрывали чемпионаты, но которых уже увы нет с нами. С Олегом Ивановичем нас связывает, я повторюсь, связка, потому что в моем становлении тренером «Спартака» был великий Николай Петрович Старостин. Думаю, что-то же самое и у Олега Ивановича. Незримо Николай Петрович всегда был рядом с ним. Сколько бы ни проходил чемпионат, никто не перебьет заслуги Романцева в чемпионате, да и в Кубке! Низкий поклон!» — сказал Симонян.

Во время тренерской карьеры Романцев работал в «Спартаке», сборной России, «Динамо» и «Сатурне». С красно-белыми он выиграл 19 трофеев.

Никита Симонян
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали
Пожар на складе в Санкт-Петербурге сняли с коптера
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В Белорусской федерации футбола рассказали, когда пригласят арбитров из России на матчи

Бистрович не исключил, что останется в «Балтике» по окончании сезона