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Сегодня, 21:08

Синицын: «Надеюсь, Мусаев благодаря опыту сделает выводы в подготовке «Краснодара»

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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах команды в первой части РПЛ-2024/25.

«Результаты «Краснодара» можно оценить на твердую «четыре с плюсом» по пятибалльной системе, — приводит Metaratings.ru слова Синицына. — Начало было неважное — пробуксовали несколько матчей в концовке, поражение от «Спартака», а в остальном — хороший, ровный отрезок, который внушает оптимизм. Нужны небольшие штришки, чтобы дополнить и без того яркую игру».

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Также он ответил на вопрос, нужно ли усиление «быкам» в зимнее трансферное окно.

«Что касается состава — наверное, нет такой команды, которую тренер не хотел бы укрепить. Все возможно, и если будет качественное усиление, оно никому не будет мешать. Я надеюсь, что опыт, который есть у Мусаева, приведет к тому, что он сделает выводы в подготовке и, возможно, еще в каких-то моментах. Это позволит более качественно и ярко войти во вторую часть чемпионата», — сказал Синицын.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 баллами, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Источник: metaratings.ru
Андрей Синицын
ФК Краснодар
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