Синицын назвал российских вратарей, которые могут перейти в европейские клубы

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын порассуждал о том, кто из вратарей мог бы уехать в Европу.

«По мастерству таких вратарей несколько. Я думаю, что здесь больше адаптационные моменты, и вопрос в том, чтобы сделать этот шаг. В целом у нас есть ряд вратарей, которые способны конкурировать и играть в Европе. Стас Агкацев, Александр Максименко. Он стабильно в «Спартаке» играет, уверенно, но у него может не получиться в Европе. Евгений Латышонок крайне ярко себя проявляет. Травма чуть-чуть смазала, но в целом есть ряд вратарей в возрасте в районе 25 лет, которые вполне могут себя проявить и на европейской арене тоже», — сказал Синицын Metaratings.ru.

Агкацев в РПЛ провел 18 матчей за «Краснодар», пропустив 12 мячей, но при этом 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Латышонок из «Зенита» участвовал в 15 матчах, пропустил 7 голов и 10 раз сыграл без пропущенных мячей.