Синицын оценил перспективы Смолова в «Краснодаре»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего Федора Смолова.

— Первый аспект — это то, что Федор был в «Краснодаре». В команде знают, на что он способен, и возраст в принципе еще позволяет играть качественно и плодотворно. Стилистика команды ему подходит — это игра в пас, быстрые ауты. Думаю, он может приносить пользу, играть продуктивно и ярко.

— Мы все видели, как за этот сезон сбавил Артем Дзюба. Не произойдет ли такая же ситуация с Федором?

— Они в целом разной направленности футболисты, и здесь сравнивать не совсем корректно. Федя в целом выходил мало. Я не знаю, в силу проигранной конкуренции или травм, но тем не менее видно, что человек двигался, хотел играть и просто не получалось. Возможно, нужно получить немного игровой практики, восстановить уверенность, и все пойдет. В целом это классный игрок, и, думаю, никто с этим спорить не будет. А опыт и силы, чтобы приносить пользу команде, у него есть, — сказал Синицын Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 игры во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.