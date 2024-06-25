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Сегодня, 18:55

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: «Большого карт-бланша предоставлять Волкову в «Зените» не будут»

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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

«До травмы в «Краснодаре» упор в основном делался на него: молодой, одаренный игрок. Конечно, есть аспекты, в которых ему ещё нужно прибавлять, как и любому молодому игроку. Пошел на своего рода повышение. Не сядет ли на скамейку? Все будет зависеть от того, дадут ли ему шанс и как он им воспользуется. Потому что цена ошибок в таких командах, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак», высока, и большого карт-бланша предоставлять не будут. Если будет хорошо проявлять себя на тренировках и стабильно играть, то есть шансы застолбить место в старте», — сказал Синицын .

Пресс-служба «Зенита» сообщила о переходе Волкова в «Зенит» 24 июня. Соглашение с 21-летним защитником было подписано по схеме «4+1». Игрок будет выступать под 82-м номером.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Волков (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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