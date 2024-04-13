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Сегодня, 16:50

Синицын: «Весной к «Краснодару» много вопросов, даже после победы в Нижнем Новгороде»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил игру «быков» в весенней части сезона.

«После первых весенних игр «Краснодара» у меня осталось много вопросов, даже после победы в Нижнем. Правильно Матвей Сафонов говорил, что после 2:0 сопернику нельзя давать никаких шансов, с кем бы команда ни играла», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

В весенней части сезона «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и «Локомотивом» (1:1), а также победил «Пари НН» (4:3).

На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками. В 24-м туре РПЛ команда сыграет против «Зенита».

Источник: Metaratings.ru
Андрей Синицын
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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