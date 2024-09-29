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Сегодня, 15:22

Синицын: «У «Краснодара» было больше желания в день города сделать хороший подарок жителям»

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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил победу «быков» над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 2:0.

«Было ощущение, что как минимум не проиграют, — приводит Metaratings.ru слова Синицына. — То, что игра прошла в таком ключе, меня приятно удивило. «Краснодар» навязывал свою борьбу, свою игру на каждом участке поля. Было больше желания и настроя в день города сделать хороший подарок жителям. Думаю, игра многим понравилась».

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка) благодаря победе в очной встрече, у «Зенита» — 23 очка.

Источник: metaratings.ru
ФК Краснодар

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