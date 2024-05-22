Синицын верит, что Мусаев может довести «Краснодар» до чемпионства

Экс-игрок «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на информацию о желании клуба предложить полноценный контракт главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

«Может ли Мусаев поднять команду до чемпиона? Думаю, может, если будет присутствовать прагматизм, а не только красивый атакующий футбол. Будет порядка десяти игр, где нужен будет прагматизм, не только играть с позиции силы, но и играть по счету, не играть открыто. Если ту атакующую игру, которую может поставить Мусаев, он будет разбавлять прагматичностью в определенных матчах, где будет тяжело или будут травмы, то вполне допускаю, что команда под его руководством может добиваться успеха», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

40-летний Мусаев во второй раз тренер вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. Под руководством Мусаева после его возвращения «Краснодар» провел девять официальных матчей, одержав четыре победы при трех поражениях и двух ничейных исходах.