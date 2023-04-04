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Сегодня, 15:09

Сиссако рассказал, что Бердыев помог игрокам «Сочи» двигаться дальше после двух поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Мусса Сиссако высказался о том, как команде удалось собраться после двух подряд крупных поражений в РПЛ и обыграть на выезде «Динамо».

«После двухматчевой серии поражений с общим счетом 0:7 было по-настоящему тяжело, но благодаря Бердыеву мы не унывали, а продолжали двигаться дальше, проявляя характер. Мы были сфокусированы только на нашей игре, и в матче с «Динамо» нам удалось исправить эту ситуацию и забрать в гостях важных три очка», — приводит слова Сиссако Sport24.

«Сочи» в 19-м туре проиграл дома «Оренбургу» (0:4), затем на выезде уступил «Факелу» (0:3), после чего в гостях обыграл «Динамо» (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-04-sissako-proigrat-dva-matcha-s-obshchim-schetom-07-bylo-po-nastoyashchemu-tyazhelo-no-blagodarya-berdyyevu-my-ne-unyvali
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