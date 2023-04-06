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Сегодня, 11:57

Сиссако заявил, что не собирается покидать «Сочи» и Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Мусса Сиссако заявил, что настроен завоевать место в основном составе команды.

«Я отлично себя чувствую в России и «Сочи». Все хорошо. Да, у меня мало игрового времени за клуб, но я должен усерднее работать и пользоваться своими шансами. Не собираюсь покидать команду и Россию. Для меня важно играть в основном составе «Сочи» и ждать момента, чтобы проявить себя на поле. Если Бердыев выпустит меня, даст возможность сыграть, то я буду готов на все сто», — приводит слова Сиссако Sport24.

22-летний малиец перешел в сочинский клуб из льежского «Стандарда» осенью прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 12 матчей и забил один мяч.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-igrok-sochi-sissako-otlichno-sebya-chuvstvuyu-v-rossii-ne-sobirayus-pokidat-komandu-i-stranu
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