Сиссе заявил, что Гончаренко для него второй по значимости тренер после Раньери

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал об отношении к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

«Что могу сказать о Гончаренко? Он очень хороший тренер. Клуб сделал те трансферы, которые хотел тренер, и пришли хорошие результаты. Он очень близок ко всем игрокам, а когда тренер такой, хочется играть хорошо и добиваться успеха. У него свой стиль. Для меня он уже второй по значимости тренер в карьере после Клаудио Раньери. Для меня он вне конкуренции, в конце концов Раньери выигрывал английскую премьер-лигу. Гончаренко — отличный тренер, потому что за несколько месяцев работы с ним я многому научился. Он очень интересный, и я понимаю, почему многие говорят, что он очень хороший тренер», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

28-летний Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Гончаренко во второй раз в карьере возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под руководством тренера команда провела 18 матчей, одержав 11 побед при 5 поражениях и 2 ничейных исходах.