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Сегодня, 15:03

Сиссе заявил, что у него не было опасений перед переездом в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе заявил об отсутствии опасений при переезде в Россию, а также выразил понимание того, что на юге страны временно закрыто авиасообщение на фоне ситуации в Украине.

«Опасений приезжать сейчас в Россию вовсе не было. Перед подписанием я поговорил со своим другом Франсуа Камано, и он сказал мне, что нет никаких проблем. Моя семья и друзья не были против, и это только укрепило уверенность в моем выборе. Мне объяснили, почему на матч с «Ростовом» мы ехали на поезде. Поскольку это очень близко к Украине, все аэропорты там закрыты. Я это понимал, мне все объяснили. Мы не могли пролететь там, нам пришлось ехать на поезде. Никаких проблем. Мне понравилось ездить на поезде. Это здорово. Без проблем и очень удобно. В любом случае через месяц мы снова играем с «Ростовом» в Кубке, так что придется снова ехать на поезде», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе играет в составе «Урала» с сентября 2022 года. В активе хавбека 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-urala-sisse-ya-ponimal-pochemu-my-ezdili-v-rostov-na-poezde-eto-ochen-blizko-k-ukraine-223085/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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