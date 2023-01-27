Сиссе заявил, что у него не было опасений перед переездом в Россию

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе заявил об отсутствии опасений при переезде в Россию, а также выразил понимание того, что на юге страны временно закрыто авиасообщение на фоне ситуации в Украине.

«Опасений приезжать сейчас в Россию вовсе не было. Перед подписанием я поговорил со своим другом Франсуа Камано, и он сказал мне, что нет никаких проблем. Моя семья и друзья не были против, и это только укрепило уверенность в моем выборе. Мне объяснили, почему на матч с «Ростовом» мы ехали на поезде. Поскольку это очень близко к Украине, все аэропорты там закрыты. Я это понимал, мне все объяснили. Мы не могли пролететь там, нам пришлось ехать на поезде. Никаких проблем. Мне понравилось ездить на поезде. Это здорово. Без проблем и очень удобно. В любом случае через месяц мы снова играем с «Ростовом» в Кубке, так что придется снова ехать на поезде», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

Сиссе играет в составе «Урала» с сентября 2022 года. В активе хавбека 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.