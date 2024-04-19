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Сегодня, 08:41

Сиваков рассказал, почему называет Личку папой

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков рассказал, почему называет главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку папой.

— Да, называю. Но это в шутку. У нас хорошие отношения были на протяжении всего времени, что работали вместе в «Оренбурге».

— Теперь он в «Динамо», и вы могли выбить его команду из Кубка. Почему не получилось?

— Была обоюдоострая игра, в которой «Динамо» более качественно воспользовалось своими возможностями. У нас тоже было много моментов, но реализация подвела. Плюс «Динамо» не прощало нас за ошибки, — цитирует Сивакова «РБ Спорт».

В «Оренбурге» специалист работал с 2020 по 2023 год, после чего возглавил «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-sivakov-nazy-vayu-lichku-papoj-nadeyus-ego-sviter-prineset-nam-fart/
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