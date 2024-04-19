Сиваков рассказал, почему называет Личку папой

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков рассказал, почему называет главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку папой.

— Да, называю. Но это в шутку. У нас хорошие отношения были на протяжении всего времени, что работали вместе в «Оренбурге».

— Теперь он в «Динамо», и вы могли выбить его команду из Кубка. Почему не получилось?

— Была обоюдоострая игра, в которой «Динамо» более качественно воспользовалось своими возможностями. У нас тоже было много моментов, но реализация подвела. Плюс «Динамо» не прощало нас за ошибки, — цитирует Сивакова «РБ Спорт».