Сиваков рассказал, почему называет Личку папой

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Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков рассказал, почему называет главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку папой.
— Да, называю. Но это в шутку. У нас хорошие отношения были на протяжении всего времени, что работали вместе в «Оренбурге».
— Теперь он в «Динамо», и вы могли выбить его команду из Кубка. Почему не получилось?
— Была обоюдоострая игра, в которой «Динамо» более качественно воспользовалось своими возможностями. У нас тоже было много моментов, но реализация подвела. Плюс «Динамо» не прощало нас за ошибки, — цитирует Сивакова «РБ Спорт».
В «Оренбурге» специалист работал с 2020 по 2023 год, после чего возглавил «Динамо».