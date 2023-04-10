Сиваков заявил, что игроки «Ростова» ждут ВАР в каждом эпизоде

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков рассказал об особой манере игры игроков «Ростова». Футболист предположил, что соперник пытается выигрывать за счет судейских решений.

«У Комличенко особая манеры игры с падением в штрафной? Я бы сказал, что у всего «Ростова» такая манера игры. В любом эпизоде игроки падают. Ждут, что будет смотреть ВАР. Кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть. На поле это выглядит некрасиво. Непонятно, почему они себя так ведут. Вроде бы игра мужская. Видимо, хотят на судействе выехать. Тяжело в такой ситуации действовать. У нас была цель по этой игре — не давать повод, когда тебя сначала соперник цепляет, провоцирует и сам падает. С этим непросто справиться», — приводит слова Сивакова «Спорт День за Днем».

«Ростов» с 45 очками оторвался от «Спартака» (42) в турнирной таблице РПЛ и занимает второе место. «Оренбург» с 33 очками закрепился на 8-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Зенит» 16 апреля. «Оренбург» дома сыграет с «Локомотивом» 16-го числа.