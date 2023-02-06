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Сегодня, 22:41

«СКА-Хабаровск» проявляет интерес к нескольким игрокам «Нижнего Новгорода»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболисты «Нижнего Новгорода» Альберт Шарипов, Илья Берковский и Илья Жигулев попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нижегородский клуб может расстаться с частью из этих игроков до закрытия трансферного окна, но не со всеми тремя.

Жигулев подписал контракт с «Нижним Новгородом» в сентябре 2022 года. В составе команды он провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Берковский принадлежит московскому «Локомотиву» и выступает за нижегородцев на правах аренды. В нынешнем сезоне на счету полузащитника четыре матча в Российской Премьер-Лиге, последний из которых он провел 7 августа.

Шарипов защищает цвета «Нижнего Новгорода» с 2020 года. На счету 29-летнего хавбека 64 матча за нижегородский клуб, в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.

После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Первый матч после возобновления чемпионата команда проведет 5 марта на выезде против лидера турнира «Балтики».

Источник: https://metaratings.ru/news/ska-khabarovsk-proyavlyaet-interes-k-neskolkim-igrokam-pari-nn-225822/
Илья Жигулев
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК СКА-Хабаровск
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