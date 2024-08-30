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Сегодня, 16:44

СКА презентовал Соболева как хоккеиста на мероприятии в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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СКА представил новичка «Зенита» Александра Соболева в необычном формате на мероприятии хоккейной команды в Санкт-Петербурге.

Сначала футболиста презентовали как игрока СКА, вручив ему хоккейную форму.

Александр Соболев на презентации в Санкт-Петербурге.
Фото Гоша Чернов, «СЭ»

Однако позже вышедшему на сцену Соболеву вынесли футболку «Зенита».

Александр Соболев получил футболку «Зенита».
Фото Гоша Чернов, «СЭ»

На презентации 27-летний нападающий пожелал здоровья болельщикам из Москвы и Петербурга.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака». Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме 3+1.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ХК СКА
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