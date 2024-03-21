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21 марта, 14:41

Скаут «Динамо» рассказал о шансах Тюкавина заиграть в Европе

Виктория Кравченко
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Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о перспективах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина заиграть в Европе.

«Тюкавин молодой, но провел достаточно много игр за «Динамо», есть результативность. В нем мало суеты и совсем нет эгоизма. Командный игрок. Мальчик он, знаю, амбициозный. Его папа — известный спортсмен. Значит, есть правильное воспитание. Еще Тюкавин женился, значит, пусть он и мальчик (пока не могу назвать мужчиной), но уже принимает серьезные решения. Мое мнение: Тюкавину под силу команды выше среднего типа «Болоньи», «Валенсии», той же «Жироны». Много факторов дают повод так думать», — цитирует Танасиевича Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 21-летний россиянин забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-631463-skaut-dinamo-nazval-yevropeyskiye-kluby-v-kotorykh-mozhet-zaigrat-tyukavin
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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