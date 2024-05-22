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Сегодня, 14:08

Скаут «Динамо» Танасиевич — о бывшем главе селекции Акавове: «Монстр своего дела»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Скаут «Динамо» Йован Танасиевич в разговоре с «СЭ» высказался о бывшем главе селекции бело-голубых Наримане Акавове.

— Я постоянно был с ним. Каждые два дня созванивались. Очень мало людей знают, что этот человек живет 24 часа в сутки футболом. Открою вам секрет: он до сих пор очень сильно переживает за «Динамо». Он так любил работать здесь. Уехал по личным причинам, поскольку не смог продолжать, просто не было возможности. До сих пор с ним общаюсь. Кстати, он приложил руку к трансферам некоторых игроков, которые сейчас выходят в составе.

— Вы про Бителло?

— Он один из них, да. Нариман следил за Бителло, когда тот играл в первой лиге Бразилии. Он для меня просто монстр своего дела. Когда разговариваешь с ним, можно многому научиться.

—Знаете что-то о его возможном будущем?

— У него очень много предложений. Он выбирает.

Акавов занимал должность главы селекционной службы «Динамо» с 2021 по 2023 год. Ранее он был селекционером «Спартака».

Йован Танасиевич
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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