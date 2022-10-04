Скаут «Динамо» Танасиевич: «Политика везде. Нужно просто переждать»

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Скаут «Динамо» Йован Танасиевич высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Политика везде. Нужно просто переждать. Главное, что финал Кубка показал, что футбол в России жив! Снимут ли санкции с клубов и сборной к концу сезона-2022/23?Я очень на это надеюсь. Но, думаю, что будет такая же ситуация, как с Югославией после 1992 года. Тогда «Црвена Звезда» играла на нейтральном поле в Софии. Думаю, такое решение может продлиться один сезон, после чего все вернется в норму», — приводит слова Танасиевича Metaratings.ru.
По решению УЕФА российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах текущего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования