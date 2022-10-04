Скаут «Динамо» Танасиевич: «Политика везде. Нужно просто переждать»

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Политика везде. Нужно просто переждать. Главное, что финал Кубка показал, что футбол в России жив! Снимут ли санкции с клубов и сборной к концу сезона-2022/23?Я очень на это надеюсь. Но, думаю, что будет такая же ситуация, как с Югославией после 1992 года. Тогда «Црвена Звезда» играла на нейтральном поле в Софии. Думаю, такое решение может продлиться один сезон, после чего все вернется в норму», — приводит слова Танасиевича Metaratings.ru.

По решению УЕФА российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах текущего сезона.