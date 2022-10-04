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Сегодня, 16:41

Танасиевич: «Задачи «Динамо» на сезон — место в тройке и успешное выступление в Кубке»

Иван Шитик
Корреспондент

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о планах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

— Какие задачи ставит «Динамо» на этот сезон?

— Место в тройке в чемпионате, успешное выступление в Кубке... Это все имеет место. Но все решится на футбольном поле, где будут видны результаты. У нас есть хорошая база, костяк, состоящий из российских игроков. Как по мне, это должна быть основа основ для любого клуба. В таком случае легионеры способны усилить команду. Да, ожидания большие, но нам надо показывать свои амбиции каждые выходные.

В любом случае у «Динамо» большие планы. Плюс еще и столетие клуба. Хотя, как по мне, круглую дату не нужно привязывать к трофеям. Нигде не сказано, что в юбилей клуб должен стать чемпионом. Желько уже сделал то, что от него ожидали: в «Динамо» все отлично организовано, а игроки хотят выступать за «Динамо». Особенно это касается молодых футболистов, ведь они видят, как в нашем клубе можно прогрессировать. Все настроены на серьезную работу, и у каждого есть шанс проявить себя, — сказал Танасиевич Metaratings.ru.

После 11 туров «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tanasievich-zadachi-dinamo-na-sezon-mesto-v-troyke-i-uspeshnoe-vystuplenie-v-kubke-rossii-1375672/
Йован Танасиевич
ФК Динамо (Москва)
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