Скаут «Динамо» рассказал о критериях поиска игроков для бело-голубых

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о работе в московском клубе. Он отметил, что клуб ведет поиск игроков от 17 до 28 лет, готовых сразу заиграть в составе команды.

«Что касается игроков, то мы наблюдаем за футболистами разных амплуа. Но я не слежу за вратарями, потому что в этом не разбираюсь (смеется). А так, мы следим за игроками от 17 до 27-28 лет. Это должны быть перспективные ребята, которые должны сходу заиграть. У меня есть определенная свобода, я могу ездить, наблюдать, искать необходимых футболистов. Также получаю от клуба задачу. Например, посмотреть на конкретных игроков, а после этого делаю отчет по футболистам. Учитывается мнение каждого, что для меня очень важно. По игрокам решение принимает сначала главный скаут, а затем Желько Бувач, который одобряет или не одобряет футболиста», — цитирует Танасиевича Metaratings.ru.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место с 16 очками.

В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА 8-го октября.