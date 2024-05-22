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Сегодня, 14:27

Скаут Танасиевич рассказал, как предлагал Брозовича в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Скаут «Динамо» Йован Танасиевич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о несостоявшихся трансферах клуба.

— Да, я предлагал лет 7 назад Душана Тадича в «Динамо». Были разговоры, но не получилось. Тогда я еще не работал в клубе, а просто предложил такой вариант.

— А сейчас?

— Ему 35 лет... Думаю, что у нас на сегодняшний день игроки на эту позицию сильнее.

— Вы также хотели и Марцело Брозовича, верно?

— Предлагал. Как и Сергея Милинковича-Савича. Причем это было примерно в это же время, лет 7 назад, когда я еще не работал в клубе.

После 29 туров в РПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 56 очками. «Зенит» занимает второе место (54), «Краснодар» идет третьим (53). Для того чтобы стать чемпионом России, бело-голубым нужно не проиграть «быкам» в 30-м туре.

Йован Танасиевич
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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