Скаут Танасиевич рассказал, как предлагал Брозовича в «Динамо»

Сегодня, 14:27
Скаут «Динамо» Йован Танасиевич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о несостоявшихся трансферах клуба.
— Да, я предлагал лет 7 назад Душана Тадича в «Динамо». Были разговоры, но не получилось. Тогда я еще не работал в клубе, а просто предложил такой вариант.
— А сейчас?
— Ему 35 лет... Думаю, что у нас на сегодняшний день игроки на эту позицию сильнее.
— Вы также хотели и Марцело Брозовича, верно?
— Предлагал. Как и Сергея Милинковича-Савича. Причем это было примерно в это же время, лет 7 назад, когда я еще не работал в клубе.
После 29 туров в РПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 56 очками. «Зенит» занимает второе место (54), «Краснодар» идет третьим (53). Для того чтобы стать чемпионом России, бело-голубым нужно не проиграть «быкам» в 30-м туре.